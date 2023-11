'Con Mollica o senza' senza file dopo l'apertura de 'All'antico Vinaio?' Donato: "A Milano mi ringraziano"

Donato De Caprio di "Con Mollica o Senza" è stato intervistato da Gianni Simioli alla Radiazza sul confronto con 'all'Antico Vinaio' che ha aperto da poche settimane sul corso Umberto.

"Siamo due prodotti completamente diversi. Mi piacerebbe fare anche solamente la metà di quello che ha fatto lui (Tommaso Mazzanti de 'All'antico Vinaio'). A tutti coloro che fanno video mostrando che non c'è gente, perché vengono a prima mattina, voglio solo dire che settimana scorsa abbiamo fatto il record di incasso. Abbiamo persone che vengono da tutto il mondo. Abbiamo inserito altre quattro risorse e chiudiamo alle ore 22.00. Anche a Milano sta andando tutto alla grande e ogni giorno i napoletani vengono e mi ringraziano che ho aperto Napoli e i suoi prodotti in Lombardia. Non capisco perché i nostri concittadini ci vengono contro".