Donato con mollica o senza apre a Milano e la folla blocca il traffico: la polizia sospende l'evento (VIDEO)

"Grazie a tutti quelli che sono venuti. Le forze dell'ordine ci hanno fatto sospendere con largo anticipo l'inaugurazione. Siete venuti in troppi". A parlare sui loro profili social sono i proprietari della nuova salumeria di “Donato con mollica o senza” a Milano. "Scusateci se non siamo riusciti a salutarvi tutti e a servirvi tutti. Avevamo preparato cinquemila panini, pasticcini e taglio della torta - hanno continuato De Caprio e Basalari in una storia su Instagram -. Ma purtroppo non è stato possibile distribuire tutto in quanto appunto la pubblica amministrazione ci ha bloccato tutto per problemi di ordine pubblico".

È quello che è successo ieri all'inaugurazione dove c'erano centinaia di persone in attesa dell'apertura. Talmente tante da costringere le forze dell'ordine a sospendere l'evento per possibili problemi di ordine pubblico e perché le tante persone in fila stavano creando problemi alla circolazione. Alla vista di tutte quelle persone il salumiere e tiktoker napoletano si è commosso come testimoniato nelle sue storie Instagram. Un successo senza precedenti per Donato De Caprio che con il suo nuovo punto vendita è pronto a replicare quello ottenuto nella Pignasecca.

Il video su Milanotoday