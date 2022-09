Giorno eccezionale per Franco Ricciardi e Andrea Sannino: ecco perché

'Un giorno eccezionale' è un brano scritto da Franco Ricciardi, Andrea Sannino, Mauro e Antonio Sperillo che Maria Venier ha scelto come sigla della nuova produzione televisiva di "Domenica In".

Un giorno eccezionale

"Quando Mara ci ha informato della notizia - spiega Ricciardi - sia per me che per Andrea è stato un giorno eccezionale, un sogno a occhi aperti. Non era mai successo che la sigla di Domenica In avesse una canzone d'autore scritta apposta per il programma e noi siamo felicissimi di essere stati i primi. È un pezzo leggero, nazional popolare - continua Franco Ricciardi - cantato sia in italiano che in napoletano. L'ho scritto pensando all'Italia musicale di Toto Cutugno, alle bellezze, ai sapori".

Il video

Il video che fa da sfondo al brano sarà presentato in anteprima alla conferenza stampa che annuncia la nuova edizione del fortunato format condotto dalla Venier, a Roma, il 9 settembre prossimo, ed è stato "girato tra diverse città italiane, principalmente a Napoli", anticipa Ricciardi.