"Se sei napoletana non faccio più l'ordine": la denuncia della nota pasticciera è virale - VIDEO

"Se sei napoletana non faccio più l'ordine". Queste sarebbero le parole che una nota pasticciera napoletana si è sentita rivolgere da una cliente all'atto dell'ordine. La storia è stata raccontata dalla stessa imprenditrice che, sui social, è conosciuta come "Marty Sweet Lab". "Mi è successa una cosa assurda. Stavo al telefono con una ragazza che doveva acquistare i nostri prodotti. Le faccio il preventivo, ma quando le ho detto che l'ordine partiva da Napoli e che mi servivano i suoi dati per la spedizione mi ha detto 'Se sei napoletana non faccio più l'ordine perché a Napoli non ci verrò mai e dai napoletani non acquisterò mai niente'".

"Mi ha detto che i napoletani sono inaffidabili, camorristi, sono persone di poco conto. Io sono rimasta senza parole. La invito a venire a Napoli ad assaggiare la nostra pizza, i nostri dolci, a vedere il nostro golfo... E si renderà conto che non è vero niente". Il racconto è diventato subito virale e in tanti - anche utenti del Nord - hanno espresso la propria solidarietà alla giovane, spiegando come loro amino Napoli, la sua gente e le sue bontà.