Pasticcieri da tutta Italia propongono a Napoli i sapori del Natale per i dolci delle feste dei grandi interpreti del 2023 | VIDEO e FOTO

Se parlassimo di alta moda, i dieci pasticcieri intervenuti alla nuova edizione di i Dolci per le feste by Mulino Caputo hanno sfilato in passerella per presentare le loro nuove creazioni per il Natale 2023.

La fragranza del pisto napoletano, i profumi penetranti del pepe e dell’anice e quello esotico della noce moscata hanno inebriato le sale del Grand Hotel Vesuvio per la kermesse che prepara ai sapori natalizi in cui i maestri della pasticcieria provengono dal Nord al Sud dell'Italia per proporre i loro dolci. Del resto, che Natale mai sarebbe senza i colorati dolci gioia per la vista e, soprattutto, per il palato.

Da Luigi Biasetto da Padova con i suo ciambellone per la colazione a Zio Rocco di Pomigliano D'Arco con il suo esclusivo cornetto a edizione limitata da 100 euro, hanno aderito alla manifestazione ideata da Mulino Caputo, che ormai, è diventato un appuntamento fisso.

Si sono sbizzarriti nella loro creativià e, la maggior parte di loro, si sono lasciati ispirare dalle tonalità dei frutti rossi: dallo scarlatto al magenta, dal porpora al bordeaux, dal carminio al ciliegia; con dolci rivestiti, farciti e rifiniti da more, ribes, amarene, mirtilli, fragoline, fragole, lamponi e frutti di bosco hanno fatto da ghiotto leitmotiv, conquistando anche le persone meno golose.

L’invito, fatto per l’occasione da Antimo Caputo, AD del Mulino Caputo, a 'reinterpretare, secondo il proprio estro e la propria competenza, le delizie del passato' è stato accolto dai partecipanti, che si sono fatti guidare dal gusto per l’innovazione applicato ai modelli classici; ricette tradizionali, rielaborate con l’utilizzo di tecniche moderne e realizzate grazie all’accostamento di nuovi sapori. Non manca un’attenzione particolare al senza glutine.

“Il tema di quest’anno è intimamente legato ai sapori e ai profumi tradizionali della nostra pasticceria, da nord a sud: la frutta secca, le spezie e i frutti rossi sono alla base, infatti, di tante ricette classiche. Come di consueto, abbiamo chiesto ai pasticceri campani ed extra campani che partecipano al nostro evento di innovare e rinnovare il patrimonio dolciario delle feste di fine anno, nel segno della semplicità e anche quest’anno possiamo dirci profondamente soddisfatti e orgogliosi dell’altissimo livello delle loro interpretazioni" dichiara Antimo Caputo.

Le pasticcierie e i dolci

Veneto, Sicilia e la Campania, con l'élite della sua pasticcieria, sono state e le regioni protagoniste de I Dolci delle Feste dei Grandi Interpreti 2023.

Frolle, lievitati, frangipane, biscuit, cream tart e sfogliati, quest'anno, per i dieci maestri pasticcieri, i dolci natalizi avranno un gusto swicy, termine che deriva dalla fusione di sweet e spicy: dolce e speziato, e indica l’accostamento, sempre più apprezzato, tra zucchero e miele con spezie dal gusto particolarmente deciso, come la noce moscata e il pepe nero.

Luigi Biasetto, nato a Bruxelles ma di origine venete, è tra le eccellenze della pasticcieria italiana. Proprietario sia a Padova che a Bruxelles della Pasticcieria Biasetto, è una presenza immancabile della rassegna. Per l'edizione 2023 porta in degustazione una scenografica Guirlande de Noël rivestita con frutta secca, frutta candita, frutti rossi e spezie nonché alcuni dei suoi lievitati ai frutti rossi, in particolare: una brioche e un panettone, entrambi realizzati con lievito madre centenario e farina 100% italiana.

Salvatore Capparelli, dell’omonima pasticceria napoletana, ha puntato sulla ricchezza gustativa della Cassata di Natale: pasta biscuit con nocciole e mandorle, farcita con ricotta e frutti di bosco. Le spezie si sono imposte, nella sua proposta, sotto forma di pisto, un must nella produzione dei tradizionali roccocò e dei mustaccioli.

Giuseppe Cristofaro, giovane ma già affermato pasticcere in forza presso la Pasticceria Dolce Voglia di Frattaminore, in provincia di Napoli, ha riservato un’attenzione particolare al segmento gluten free, reinterpretando in chiave “senza glutine” i classici roccocò e gli struffoli; proposti accanto ad una cassata infornata, che ha definito “moderna”, in virtù della sua leggerezza e che ha decorato rigorosamente in rosso.

Sal De Riso, presidente dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, non ha bisogno di molte presentazioni. La sua pasticceria a Minori è un punto di riferimento per gli appassionati di dolci. Quest'anno punta sui frutti rossi, proponendo un Bauletto di Frangipane alle mandorle, con frutti di bosco, mele annurche e spezie, accanto a uno dei suoi più celebri panettoni, farcito con more, ribes, mirtilli, fragoline di bosco, fragole e finito con crema pasticcera profumata alla vaniglia e al rosmarino.

Per Marco Infante, pasticcere estroso e anima di Casa Infante assieme al fratello Fabio, i dolci del Natale 2023 saranno la Cassata spassosa: farcita con confettura ai frutti rossi e il Nocciomandorlacchio: realizzato con nocciole, mandorle e pistacchio e profumato al pisto. Attenzione ha una versione degli struffoli pensata per un agevole street food che propone per le feste 2023.

Il maestro Santi Palazzolo, della storica Pasticceria Palazzolo, attiva a Cinisi, in provincia di Palermo, sin dal 1920, ha realizzato una sintesi perfetta con la sua Armony: una torta ispirata ad una antica ricetta di famiglia e caratterizzata dalla croccantezza della frutta secca tostata e dall’aromaticità delle spezie, in primis pepe nero, chiodi di garofano e noce moscata, servita con una salsa ai lamponi.

Da un’altra pasticceria storica, la Pasticceria Pesce di Avella, attiva sin dal 1895, il maestro pasticcere Pasquale Pesce ha proposto le cassatine alla frutta secca, in particolare, alla nocciola e al pistacchio; una bavarese con pistacchio e lampone e il Panettone Avola, con pasta di mandorle e amarene.

Il padre dei Fiocchi di Neve, Ciro Poppella, ha arricchito con una sbriciolata di roccocò al pisto e mela annurca il suo nuovo dolce, creato per l’occasione, O’Munacone.

Fresco dei festeggiamenti per i suoi 70 anni di attività c'è Sabatino Sirica con una spettacolare Cream tart natalizia, con pasta frolla alle mandorle, nocciole, pisto, e farcitura ai frutti rossi ha dominato l’esposizione del decano della pasticceria napoletana, accompagnato dalla nipote, Ilaria Varriale.

Il cornetto da 100 euro di Zio Rocco a I Dolci per le feste

A qualcuno può sembrare un'ostentazione, mentre ad altri una provocazione, fatto sta che Rocco Cannavino dello Zio Rocco Lab Store, ha fatto centro con il suo cornetto da 100 euro, facendo parlare di sé. Creato in collaborazione con lo chef stellato Francesco Sodano e con il maestro d’arte presepiale, Marco Ferrigno, è ispirato al Vesuvio il cornetto Magma.

È uno sfogliato a doppio impasto completamente nero, matto e lucido, impastato con carbone vegetale. All'interno di questo dell’impasto ci saranno dei puntini rossi che vanno a ricordare il magma che si trova all'interno della roccia vulcanica creati con lamponi liofilizzati.

È farcito da una crema al latte di bufala ai limoni vesuviani, usandone solo la parte gialla esterna, quella aromatica. Nel cuore una marmellata acida di limoni completamente nera perché ossidata, ispirata al risotto al limone nero dello chef Sodano. All'esterno del prodotto una cenere commestibile che ricorda un altro piatto dello chef stellato, ovvero “fumo e cenere”.

Ferrigno ha creato una teca apposita per esporre il cornetto, ispirata a quella che si usa nel presepe per mettere la natività

Il cornetto Magma è un'edizione limitata. Infatti, è in preordine per poi essere ritirato entro il 22 dicembre. I ricavati andranno in beneficenza.