San Nunzio Sulprizio "diventa" un dolce: le immagini

San Nunzio Sulprizio viene omaggiato con un dolce. L'idea è di SfogliateLab a piazza Dante di Vincenzo Ferrieri. Le immagini del dolce sono state diffuse dalla stessa parrocchia che venera il giovane morto a Napoli il 5 maggio del 1836 a soli 19 anni.

L'iniziativa arriva a pochi giorni della memoria liturgica di San Nunzio Sulprizio. Per l'occasione, in parrocchia è arrivato il neo Arcivescovo di Napoli, Domenico battaglia, per la celebrazione della messa solenne. Nunzio Sulprizio, ricordiamo, è stato canonizzato il 14 ottobre 2018 da papa Francesco.