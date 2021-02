In prima assoluta sui social il nuovo documentario di Lucio Fiorentino "Prenditi cura di me"

In attesa che le porte dei teatri riaprano di nuovo al pubblico, proseguono in versione digitale le attività del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale diretto da Roberto Andò. Nell’ambito dei progetti messi in campo e prodotti dal Nazionale napoletano all’interno della programmazione 2020/2021, il nuovo appuntamento è per sabato 20 febbraio dalle 20.30, con la prima visione in streaming, sui canali social facebook, instagram, youtube e sul sito del teatro www. teatrodinapoli.it, del nuovo documentario firmato dal regista Lucio Fiorentino "Prenditi cura di me, racconto su Spacciatore".

Prenditi cura di me

Di Fiorentino le riprese, il montaggio e la regia, 30’ di durata, al film hanno collaborato per le integrazioni animate la Mad Entertainment di Luciano Stella e Maria Carolina Terzi, l'ideazione è di Dario Sansone, la supervisione di Ivan Cappiello, le animazioni di Marica Maringolo. La produzione è del Teatro di Napoli-Teatro Nazionale.

Realizzato in occasione e intorno alla messa in scena dello spettacolo "Spacciatore, una sceneggiata", che il regista Pierpaolo Sepe ha allestito al Teatro San Ferdinando di Napoli, dove sarebbe dovuto andare in scena lo scorso 22 dicembre, annullato a causa delle restrizioni governative anti-covid, «Prenditi cura di me – ha spiegato Lucio Fiorentino – è un progetto nato sul tema del necessario incontro con il pubblico, un lungo abbraccio tra chi è sulla scena e chi partecipa in platea. Un viaggio nelle radici popolari di questo incontro tramite la sceneggiata, in un tempio del teatro napoletano classico. Un incontro per ora mancato nel tempo degli abbracci mancati e dei teatri chiusi. Per sottolineare, in fondo, che il teatro o è amore per il pubblico o non è».