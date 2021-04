Da Donnaregina dj set inedito, gratuito, in diretta streaming per rilanciare l'arte e sostenere i lavoratori dello spettacolo

Dall’unione di due bisogni fondamentali, diffondere l’arte e tenere alta l’attenzione sulle difficoltà dei lavoratori dello spettacolo e degli operatori culturali che hanno pagato un pesante tributo all'emergenza pandemica, nasce “LunArte”, il nuovo format di Lunare Project: si tratta di set inediti di musica elettronica, della durata complessiva di un'ora, con Roberto Barone e Lupo di Mare a due diverse consolle installate, rispettivamente, nella Chiesa Gotica e nella Chiesa Barocca del Complesso Monumentale Donnaregina, di cui, durante l'esibizione, potrà essere ammirata in diretta streaming la grande bellezza.

I set si terranno sabato 1 maggio, alle 22. La diretta streaming gratuita potrà essere seguita sul sito ufficiale di Radio Yacht, radio digitale con 10 anni di storia L’impegno di Lunare Project come realtà promotrice del patrimonio culturale, storico e architettonico della città di Napoli non è nuovo. Roberto Barone già in passato, infatti, insieme ad altri partner impegnati nella diffusione della cultura territoriale, ha creato set per diverse strutture museali, dal MANN Museo Archeologico Nazionale di Napoli al Madre, PAN Palazzo delle Arti Napoli, Museo di Capodimonte, Chiostro di San Lorenzo Maggiore e Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa