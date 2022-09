Glasgow Rangers-Napoli, Di Maio: "i tifosi napoletani devono essere rimborsati"

Glasgow Rangers - Napoli: Luigi Di Maio scrive a Mauro Bolla e Lorenzo Lagorio country manager per l’Italia rispettivamente di Ryan Air e Easy Jet.

I fatti

A poche ore dalla partita, lo scorso 11 settembre, era stata comunicata la decisione dell’UEFA - Union of European Football Associations di posticipare lo svolgimento della partita di Champions League Glasgow Rangers-Napoli (inizialmente prevista alle ore 21 di martedì 13 settembre) al giorno successivo, mercoledì 14 settembre sempre alle ore 21. Lo stesso giorno l’UEFA comunicava anche il divieto per i tifosi napoletani di partecipare alla trasferta.

Scrive di Maio: "Sono ben consapevole del dolore del popolo del Regno Unito per il grave lutto patito per la morte di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, dolore al quale mi unisco profondamente. Comprendo anche le ragioni di ordine pubblico che hanno portato al posticipo della gara. Preso atto di queste motivazioni, non è però possibile condividere la modalità e le tempistiche della decisione assunta, tant’è che molti sostenitori partenopei erano già arrivati in Scozia nel momento in cui è stato diramato il comunicato. I tifosi hanno quindi patito un importante danno".

Danno ingiusto per i tifosi

Se per il rimborso dei biglietti la società Calcio Napoli ha prontamente comunicato che “provvederà al rimborso dei biglietti acquistati. Gli annulli e gli storni dei tagliandi verranno effettuati entro mercoledì 14/9. Il rimborso, al netto delle Commissioni di Servizio, verrà effettuato mediante riaccredito sulla carta di credito utilizzata e tale operazione sarà visibile indicativamente a partire dal mese successivo dal compimento dell’operazione di rimborso", la questione è ancora aperta per voli e hotel già pagati, bloccati o prenotati.

Ai responsabili delle due compagnie aeree Di Maio chiede quindi "che ai tifosi della SSC Napoli in possesso dei ticket della partita Glasgow Rangers-Napoli che avevano scelto di raggiungere il Regno Unito con le vostre compagnie e che non hanno potuto utilizzare tali voli sia erogato un buono per poter acquistare nuovi biglietti aerei e poter volare in altre occasioni con voi".