Coppia di stelle per tuffarsi in un'atmosfera onirica. Da Casoria, in diretta streaming

Stefano Gargiulo e Alessandro Romano saranno protagonisti di un nuovo format musicale che unisce musica e video digitale. Trasmesso dal prossimo mercoledì, 31 marzo, a partire dalle ore 20.00, in diretta streaming dal Teatro Ateneo di Casoria (NA) sul canale Youtube e sulla pagina Facebook di UnicaChannel, il programma si propone di trasportare lo spettatore in una dimensione in cui suoni e immagini si fondono grazie ai brani inediti di Stefano, alle cover di Alessandro e alle creazioni video del regista e ideatore del programma Ettore Terribile Chianese.

Stefano Gargiulo nel 2014 ha vinto il Los Angeles Music Awards come Best Instrumental Album of the Year, per cui ha ricevuto la Medaglia della Città di Napoli, e molti altri importanti premi come Best Score agli L.A. Short Awards, Best Music Score Feature al Chandler International Film Festival, e una Honorable Mention agli Hollywood Music in Media Awards per il brano Lilith’s Song e, ai Paris Art and Movie Awards, per la “Miglior Colonna Sonora” per il film The Loot. Ha inoltre firmato la sigla di Universiade Napoli 2019.

Alessandro Romano dopo aver partecipato a diversi contest internazionali, collabora con artisti del territorio e, soprattutto, si dedica all’arte di strada in qualità di cantante/chitarrista, prima in Spagna e poi a Napoli dove, tra l'altro, si è esibito allo stadio per Universiade Napoli 2019