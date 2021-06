Inaugurato "Dinner in the sky" con l'anteprima mondiale della pizza cotta a 50metri d'altezza

Grande inaugurazione per la tappa napoletana di Dinner in the Sky, il ristorante più straordinario del mondo. Diverse le salite in quota, a ben 50 metri d'altezza, a partire dalla mattinata. Visti, tra gli altri, il sindaco Luigi de Magistris e l'assessore Alessandra Clemente, esponenti delle istituzioni e della cultura enogastronomica, mentre in serata sono attesi personaggi del mondo dello spettacolo e della musica.

Pizza ad alta quota

Protagonista indiscussa, oltre - ovviamente - all'altezza da vertigini, la pizza: per la prima volta in assoluto, infatti, nel ristorante più straordinario di sempre, a 50 metri dal suolo, il pluripremiato maestro Franco Pepe ha preparato e cotto pizze gourmet, fumanti e saporose, in un percorso emozionale fatto di un crescendo di sapori che raccontano di eccellenze del territorio e di abbinamenti perfetti di farcia e condimento. In chiusura una pizza dolce, con una dominante di albicocca “pellecchiella” del Vesuvio e nocciole. Il tutto reso possibile da un particolare forno elettrico, realizzato su indicazione dello stesso Franco Pepe, che raggiunge una temperatura di circa 450° e cuoce la pizza in soli 90 secondi.

Ai 22 ospiti (questo il numero massimo di persone che può essere ospitato ad ogni viaggio in quota) seduti al tavolo sospeso di Dinner in The Sky il piacere di assistere ad una performance senza precedenti: l’impasto lavorato e steso a mano libera dal maestro Pepe prima di essere farcito, infornato, sfornato e servito, con accompagnamento di vini belli da vedere e ottimi da bere: il Tramari Rosé di Primitivo Salento IGP, il Talò Fiano Salento IGP e il vino 11 Filari Primitivo di Manduria Dolce Naturale DOCG dell’azienda vinicola pugliese San Marzano.

Il programma completo

Ecco il programma completo di Dinner in the Sky a Napoli:

Mercoledì 2 giugno

COLAZIONE h 10.00 – 11.00 Breakfast in the sky - PASTICCERIA MENNELLA

PRANZO h 12.45 – 13.45 Lunch in the sky - BACCALARIA con VINCENZO RUSSO

PRANZO h 14.00 – 15.00 Lunch in the sky - BACCALARIA con VINCENZO RUSSO

COFFEE BREAK h 15.15 – 16.15 Kimbo Coffee Space - PRIVATE EVENT

APERITIVO h 17.00 – 17.45 Aperitivo - SUD RISTORANTE (Stella Michelin) con MARIANNA VITALE

APERICENA h 18.15 – 19.15 Apericena - DJ DARIO GUIDA, TANIA FUTURE & MIMÌ ALLA FERROVIA

CENA SOTTO LE STELLE h 19.45 – 21.00 Cena sotto le stelle - PEPE IN GRANI con FRANCO PEPE

CENA SOTTO LE STELLE h 21.15 – 22.30 Cena sotto le stelle - PEPE IN GRANI con FRANCO PEPE

Venerdì 4 giugno

COLAZIONE h 10.00 – 11.00 Breakfast in the sky - PASTICCERIA MENNELLA

PRANZO h 12.45 – 13.45 Lunch in the sky - INNOVATIVE - ‘A FIGLIA D’’O MARENARO con Giuseppe Scicchitano

PRANZO h 14.00 – 15.00 Lunch in the sky - INNOVATIVE - ‘A FIGLIA D’’O MARENARO con Giuseppe Scicchitano

COFFEE BREAK h 15.15 – 16.15 Kimbo Coffee Space - PRIVATE EVENT

APERITIVO h 17.00 – 17.45 Aperitivo - TANIA FUTURE

APERICENA h 18.15 – 19.15 Apericena - DJ DARIO GUIDA, TANIA FUTURE & MIMÌ ALLA FERROVIA

CENA STELLATA h 19.45 – 21.00

LIGHT DINNER h 21.20 – 22.30 Rama Beach Cafe - PRIVATE EVENT

Giovedì 3 Giugno

COLAZIONE h 10.00 – 11.00 Breakfast in the sky - PASTICCERIA MENNELLA

PRANZO h 12.45 – 13.45 Lunch in the sky - LITHO55 con Raffaele Dell'Aria

PRANZO h 14.00 – 15.00 Lunch in the sky - LITHO55 con Raffaele Dell'Aria

COFFEE BREAK h 15.15 – 16.15 Kimbo Coffee Space - PRIVATE EVENT

APERITIVO h 17.00 – 17.45 Aperitivo - SUD RISTORANTE (Stella Michelin) con Marianna Vitale

APERICENA h 18.15 – 19.15 Apericena - WINE&THECITY IN THE SKY

con ROBERTO ALLOCCA chef del MARENNÀ

CENA STELLATA h 19.45 – 21.00 Cena Stellata - PALAZZO PETRUCCI (Stella Michelin) con Lino Scarallo

Cena stellata - IL COMANDANTE (Stella Michelin) - ROMEO HOTEL con Salvatore Bianco

Sabato 5 Giugno

COLAZIONE h 10.00 – 11.00 Breakfast in the sky - BAR CENTRALE QUATTRO PUNTO ZERO

PRANZO h 12.45 – 13.45 Lunch in the sky - WAPO con Giovanni Gentile

PRANZO h 14.00 – 15.00 Lunch in the sky - WAPO con Giovanni Gentile

COFFEE BREAK h 15.15 – 16.15 Kimbo Coffee Space - PRIVATE EVENT

APERITIVO h 17.00 – 17.45 Aperitivo - Tania Future

APERICENA h 18.15 – 19.15 Apericena - LIVE Dalila Del Giudice, Tania Future & MIMÌ ALLA FERROVIA

CENA SOTTO LE STELLE h 19.45 – 21.00 Cena sotto le stelle - Sushi Experience con J CONTEMPORARY JAPANESE RESTAURANT

CENA SOTTO LE STELLE h 21.15 – 22.30 Cena sotto le stelle - Sushi Experience con J CONTEMPORARY JAPANESE RESTAURANT

Domenica 6 Giugno