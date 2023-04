Diletta Leotta "pazza" per la pizza: le immagini diventano virali

Diletta Leotta pazza per la pizza. La nota conduttrice ha condiviso sul proprio profilo ufficiale una stories nella quale mostra un cartone della pizza. All'interno, appunto, una pizza "contemporanea" che porta la firma del maestro pizzaiolo, campione del Mondo, Vincenzo Capuano.

La Leotta, che stasera sarà a bordo campo per Napoli-Milan, è pronta a soddisfare tutte le sue voglie, soprattutto in questo periodo. Il noto volto di Dazn, infatti, ha recentemente annunciato di aspettare un bambino dal calciatore tedesco Loris Karius. Ancora non si conosce il sesso del figlio della coppia, ma alcune indiscrezioni parlano di una femmina.