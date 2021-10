Si dice ruvidità o ruvidezza?

L'enciclopedia Treccani riporta

- ruvidità: sostantivo femminile, derivato da ruvido: forma meno comune di ruvidezza. Si ritrova in espressioni come ruvidità della pelle, di una superficie oppure, in senso figurato, ruvidità di carattere, di modi

- ruvidézza: sostantivo femminile, derivato da ruvido: indica Il fatto, la caratteristica di essere ruvido, in senso proprio e figurato. Ruvidezza di una scorza, della pietra oppure ruvidezza di carattere, di modi. Sotto un’apparente ruvidezza si cela spesso un animo gentile.

Dunque entrambe le forme sono corrette, ma la prima è meno comune tanto da suonare "strana"