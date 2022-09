Alla faccia di chi ci vuole male: il video di Di Maio al Centro storico

Come uno dei più noti personaggi del Centro storico ha accolto il leader di Impegno civico

Aglio, peperoncino, corni e sale, rigorosamente grosso, per interrompere il flusso del "malocchio" d'avanti e dietro e augurargli buona fortuna: così uno dei personaggi più noti e amati del centro storico di Napoli, che da anni impersona con magistrale professionalità il "portafortuna", ha salutato Luigi Di Maio. In perfetto neapolitan style, il leader di Impegno Civico ha quindi rilanciato, pubblicando sulla propria pagina Fb il video del "rituale" anti-jella accompagnato da una delle formule più care ai napoletani: "Alla faccia di chi ci vuole male!".

Anche nei giorni più caldi di una delle campagne elettorali più importanti della storia della Repubblica, Napoli dunque non si smentisce e mostra l'imperitura capacità di ridere delle tragedie e di fare tragedia delle risate, prendendo in giro se stessa tra folklore e omologazione, stereotipi e luoghi comuni che si sposano sempre ad una trovata geniale per promuovere o autopromuoversi.