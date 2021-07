Di Maio, la foto con Insigne: "Un bel po' di Campania in questa grande festa azzurra!"

Luigi Di Maio non ha mai nascosto la sua grande passione per il calcio. Il Ministro degli Esteri ha festeggiato con grande gioia la vittoria dell'Italia agli Europei e ieri, in occasione della visita della Nazionale a Palazzo Chigi, si è immortalato in una foto con Lorenzo Insigne.

"Un bel po’ di Campania in questa grande festa Azzurra!", scrive l'esponente politico napoletano sui social.