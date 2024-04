Serata d'amore indimenticabile a Napoli per il duo I Desideri

A decretare il successo del duo pop urban napoletano "I Desideri", ovvero Salvatore e Giuliano Iadicicco, è stato il brano "Made In Napoli" (feat. Clementino) che ad oggi conta oltre 43.000.000 di ascolti ed è stato scelto come colonna sonora del film di Luca Miniero "La Scuola Più Bella Del Mondo" con Christian De Sica, Rocco Papaleo, Angela Finocchiaro e Lello Arena.

Una storia di successi

La storia dei due giovanissimi conta numerosi "colpi" formidabili: nel 2015 partecipano alla colonna sonora della serie televisiva "Gomorra"; nel 2016, pubblicano il singolo “Adesso”, in collaborazione con il rapper Mostro; nel 2017, firmano con la Major "Sony Music", vincendo il Wind Summer Festival in prima serata su canale 5, e concludendo l’anno con la colonna sonora del film “Fausto e Furio”, diretto da Lucio Gaudino.

Il loro “Tu si a regina mia” attualmente conta 18.000.000 di ascolti, precedendo l’uscita dell’album “96/97”, che invece vanta la presenza di alcune collaborazioni di rilievo come quella di Geolier.

Successivamente, con il brano “Lo stesso cielo”, I Desideri entrano a far parte della squadra dei 20 semifinalisti di SanremoGiovani e si aggiudicano in finale il premio TimMusic, conferito al brano più ascoltato sulla piattaforma TIM.

Tra i grandi numeri ci sono 10.000.000 di ascolti per “Tre Di Notte”, 8.000.000 di ascolti per “Al Buio”, 4.500.000 di ascolti per “Trovati Un Altro” in collaborazione con Astol e ancora la collaborazione con Jake La Furia, tra i maggiori esponenti del rap italiano, e con Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Astol la sigla dell’evento Battiti Live, trasmesso in tv su ITALIA UNO per sei settimane.

Il 2024 è ora inaugurato con la pubblicazione di “Istanti”, in collaborazione con Chiara Galiazzo, tra le più belle voci del panorama italiano, che a due settimane dall’uscita ha già raggiunto la ventiduesima posizione come brano più passato nelle radio italiane.

Serata d'amore indimenticabile a Napoli

Esce adesso per SG MUSIC distributed by Altafonte Italia “STANOTTE ". Il brano canta l’avventura d’amore di due giovani ragazzi che decidono di trascorrere una serata indimenticabile a Napoli, facendo sì che la città partenopea con i suoi colori, le sue luci notturne e la magia del suo mare faccia da la cornice ideale ai loro sentimenti.

Il brano è un omaggio all’amore e alla passione che ne deriva, che alterna momenti di storytelling, in cui si raccontano i vari attimi di gioia condivisa dalla coppia, a momenti dedicati, in cui invece è la comunicazione delle proprie emozioni a parlare. Il sound, incalzante e spensierato, contribuisce a comunicare il senso di magia e spensieratezza che la storia stessa trasmette, fotografando attraverso le parole un momento intenso ed intimo di una relazione, reso tale dalla veridicità dell’amore che lega i due (Il brano è su YouTube: https://youtu.be/iFf6VYPH5bs?si=CApaVA-AyhUvpFVH).