Il 63% dei campani fa decluttering in primavera e buona parte ritiene di poter guadagnare oltre 500 euro

Il decluttering, ovvero liberarsi dagli oggetti non più necessari o desiderati, sta prendendo sempre più piede nelle case degli italiani. Questa tendenza riguarda anche gli abitanti della Campania che, secondo una recente ricerca condotta da Wallapop - la piattaforma che si occupa di compravendita di prodotti second-hand - si confermano degli accumulatori seriali di oggetti che nascondono tra le mura di casa.

La ricerca, condotta in collaborazione con mUp, ha svelato che quasi 9 campani su 10 hanno comprato qualcosa che poi hanno utilizzato molto poco (o addirittura mai): un dato in linea con le abitudini dell’intera nazione. Sembra in particolare che gli abitanti della Campania abbiano acquistato nella loro vita almeno due oggetti che si sono poi rivelati per loro inutili, soprattutto accessori per la cucina (39%), device tecnologici (36%) e abbigliamento (33%).

Come per la maggior parte degli italiani, anche i campani considerano la primavera il momento perfetto per liberarsi del superfluo (lo sostiene il 63% degli intervistati della regione). Quando si decide di realizzare un decluttering delle proprie abitazioni, l’abbigliamento (36%) è tra i prodotti dei quali ci si libera più frequentemente, seguito da vecchi device tecnologici (35%) e accessori per la cucina (33%).

Dove si nascondono gli oggetti che i campani accumulano?

I prodotti più comunemente accumulati dai campani sono gli accessori da cucina e i libri, rispettivamente per il 40% e il 37% degli intervistati. In linea con la maggior parte degli italiani, anche gli abitanti della Campania lasciano questi oggetti in garage (32%) o in cantina (30%) senza utilizzarli.

Nonostante il decluttering sia a volte faticoso, l’86% dei campani ha ammesso di aver venduto nella propria vita almeno un oggetto usato e i motivi principali che li hanno spinti a prendere questa scelta sono gli stessi che accomunano la maggior parte degli italiani: al primo posto la necessità di avere più spazio in casa (51%), a seguire donare una seconda vita a oggetti che non si utilizzano più (44%) e la possibilità di avere un guadagno extra (43%).