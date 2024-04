Critica Deborah De Luca dopo l'annuncio del tumore, lei risponde: "Par o frat ro c***o"

Alcune settimane fa, via social, la dj internazionale Deborah De Luca ha annunciato di aver subito un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore. La notizia ha profondamente scosso il mondo della notte e tutti i suoi fan. Tanti, infatti, sono stati i messaggi di vicinanza che le sono stati rivolti. Uno di questi porta la firma del deputato Francesco Emilio Borrelli che ha rilanciato la notizia sui suoi canali social ufficiali.

Sotto al post pubblicato su Instagarm, però, è successo qualcosa di "particolare". Un utente, con un commento decisamente fuoriluogo, ha criticato la dj partenopea per la sua musica. "Si, ma smettila di propinare Franco Ricciardi in discoteca", si legge nel commento. Deborah De Luca, come è noto, ama arricchire i suoi live con remix - anche - di canzoni napoletane. Una scelta che, a quanto pare. non viene condivisa da tutti.

Il messaggio, tuttavia, non è passato inosservato e la dj ha risposto a tono. "Me par proprio o frat ro c***o cu stu commento. E cerevell e tien pe sparter e recchie". Gli altri utenti hanno subito replicato schierandosi dalla parte della dj in questo momento difficile.