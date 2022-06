La democrazia al bivio: il governatore De Luca alla Fondazione BancoNapoli

Giovedì 23 giugno, alle ore 17.00, la Fondazione Banco di Napoli ospita presso la propria sede di via dei Tribunali n. 213, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che presenterà il libro di cui è autore “La democrazia al bivio. Fra guerra, giustizia e palude burocratica”. L'incontro - spiegano gli organizzatori - sarà l'occasione per riflettere sul sullo stato della democrazia in Italia e sulla necessità di un suo rinnovamento ma anche sul tema sempre attuale del Sud dell'Italia.

Saranno presenti Francesco Caia Fondazione Banco di Napoli; Orazio Abbamonte Responsabile attività culturali della Fondazione Banco di Napoli; Marcello D’Aponte Fondazione Banco di Napoli; Antimo Cesaro Ordinario di Filosofia politica dell’Università Vanvitelli; Gianni Pittella Senatore della Repubblica e Sindaco di Lauria; Catia Polidori Deputato della Repubblica; Massimo Enrico Milone Responsabile Rai Vaticano.