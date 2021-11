Calcio in streaming e tv, Dazn verso lo stop al 'multiuso'

La notizia è stata lanciata dall'autorevole quotidiano economico Sole 24Ore ed ha subito iniziato a fare il giro del web: Dazn sarebbe sul punto di fermare la "concurrency", cioè l'abbonamento "multiuso" che consente di accedere da due diversi devices ai contenuti digitali della piattaforma.

Significa che per il 2021-2024 con il medesimo abbonamento non sarà più possibile vedere contemporaneamente da due luoghi fisici differenti e attraverso due diversi apparecchi una delle 7 partite della Serie A in esclusiva o delle 3 in co-esclusiva con Sky nel portafogli di Dazn in partnership con Timvision.

Quando arriverà lo stop alla "concurrency"

Lo stop dovrebbe arrivare, come riporta il Sole24Ore, a metà del prossimo mese. A renderlo possibile la modifica unilaterale del punto 8.3 delle condizioni di utilizzo.

Contattata dal quotidiano economico, Dazn ha risposto con un laconico "no - comment". In ogni caso la modifica sarebbe dovuta al massiccio uso fraudolento della concurrency.

Quando arriverà la comunicazione della modifica delle condizioni di abbonamento gli abbonati avranno 30 giorni per esercitare il "diritto di recesso"