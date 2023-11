E’ la Chiara Ferragni del reality: bella come Belen ma senza tattoo 'proibiti'. Dayane Mello con la sua tragica biografia

Serata monda(yana). Dayane, bellissima, senza un filo di trucco e senza ritocchi estetici, ha ripercorso, con i suoi ospiti, un po' di quella che è stata la sua storia, la donna dietro il personaggio, che gioisce e soffre come ogni essere umano. Famiglia poverissima, la madre si prostituiva, il padre assente, morte tragica del fratello. Lei alla ricerca solo di un abbraccio che non c’è mai stato. Allo ScottoJonno, lounge bar e bistrot di raffinato design, ricavato dall’antica sede della Tesoreria, con vocazione da salotto letterario, aleggiavano parole che riempivano il buio esistenziale di Dayane, che squarciavano muri.

Con malcelata tristezza la top model ha detto: “La mia vita è stata sempre un circa”, a sottolineare la costante assenza di certezze e a soli 37 anni sembra che abbia vissuto 3 vite. Ci ha raccontato delle sue fughe a Como nella natura bucolica, ogniqualvolta sente di dover staccare la spina dallo stress del mondo. Lì vive con la figlia. Come biasimarla? Ci hanno ripetuto fino allo sfinimento che, talvolta, isolarsi dalle ingerenze del mondo esterno è la chiave migliore per ritrovare se stessi e le proprie energie, Dayane poeticamente sceglie Como, ispirata dai Promessi Sposi. La bambina che dormiva sempre con la luce accesa” (Baldini Castoldi) è stato presentato da Sandra Lotti, magistrato onorario e da Daniela Sabella, producer cinematografica, anche lei regina di reality, protagonista di due felici stagioni di Real House Wives di Napoli.

Dunque con Dayane una chiacchierata fra colleghe. Daniela (che bella se lo porta scritto nel cognome) troppo smart per fare solo tendenza nei reality ( che poi sappiamo che di real hanno ben poco). Si è messa a scrivere il suo copione. Adesso scordatevi “Gomorra”, arriva Narcos, una serie comedy thriller internazionale. Microfono a Sandra, una donna che si batte per le altre donne, che accompagna Dyane a entrare nel terreno minato della sua sfera sentimentale. La sua paura che una futura relazione possa essere turbata dai fantasmi delle storie precedenti, Sandra da raffinata lettrice di tematiche psicologiche, la rassicura, perché anche se si resta scottati e si perde la fiducia non bisogna mai negarsi la possibilità di essere felice. Di sognare un altro sogno. Nonostante Dayane sia una macchina da guerra dei reality, e una giocatrice arguta, dopotutto il sangue latino non è mica acqua, in ogni suo sguardo e in ogni sua parola, trasmette una sensibilità candida, la stessa di quella bambina che dormiva con la luce accesa. La parte più bella di ogni essere umano sono le sue fragilità, le sue crepe, che ne diventano poi la parte più preziosa, proprio come l’arte del kintsugi, riempire le crepe con dell’oro ad evidenziarne la bellezza.

(di Januaria Piromallo con Diego Moccia)