Daria Bignardi: "I libri che mi hanno rovinato la vita"

Appuntamento con Daria Bignardi giovedì 13 ottobre, alle 21.00, al Teatro Nest, in via Bernardino Martirano, a San Giovanni a Teduccio. La nota giornalista, accompagnata ancora una volta da Flo, la raffinata cantautrice napoletana (vero nome Floriana Cangiano, classe 1983) con cui ha stabilito un solido rapporto professionale, porterà in scena la piece tratta dal suo libro per Giulio Einaudi Editore “Libri che mi hanno rovinato la vita”. L'evento fa parte dellarassegna “EST! Il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est”, a cura di NEST - Napoli Est Teatro con Sciara Progetti, e rientra in “Affabulazione”, il progetto sostenuto dal Comune di Napoli con il contributo del Fondo Unico per lo Spettacolo della Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura.

Nel libro Daria Bignardi si confessa in modo intimo – dalle bugie adolescenziali agli amori fatali, fino alle ricorrenti malinconie – narrando l’avventura temeraria e infaticabile di conoscere se stessi attraverso le proprie zone d’ombra e la ricerca febbrile di risposte, che spesso finisce tra le pagine dei libri. E i libri, come amore e tormento, ricerca e delusione, diventano quindi co-protagonisti dello spettacolo, tra parole e musica, per provocare, intrigare, far riflettere (informazioni e prenotazioni: infofestivalest@gmail.com - 08179588130 - 3518403690/solo WhatsApp).