Labart Dance: diventa un film il saggio di danza 2021, sullo sfondo dei luoghi simbolo di Napoli

Diventa un social film l'ultimo saggio di sanza della Claudia Sales Labart Dance. Girato tra Villa Pignatelli, Castel Sant’Elmo, Villa la Floridiana e la Certosa di San Martino da Cristiano Castaldi, sarà in streaming sui canali social il 29 e 30 giugno alle 21:00, segnando una nuova evoluzione nel sempre effervescente mondo delle scarpette rosa.

“Danza ancòra” è stato il claim che la Labart Dance ha adottato per la stagione 2020/2021 mantenendo attiva la scuola nonostante l'emergenza pandemica grazie ai corsi online, che non si sono mai fermati, e le prove sfociate nel film.

“Quest'anno, il Covid non ci ha consentito di svolgere il saggio a teatro come ogni anno, ma noi di LABART DANCE prendiamo i problemi come sfide, per crescere e migliorarci sempre più. E soprattutto per regalare ai nostri danzatori delle esperienze sempre più complete e coinvolgenti – ha spiegato la direttrice artistica Claudia Sales - Nonostante infiniti ostacoli e il periodo incerto, abbiamo sentito una spinta dal cuore. Dovevamo ritrovare la luce. Proprio per questo abbiamo organizzato un evento unico ed irripetibile,un saggio girato e proposto come "Film Dance Experience 2021".

Riprese dall'alto con un drone, steadycam che passa tra i danzatori e tre camere frontali hanno consentito di realizzare un prodotto full immersion che promette di stupire, affascinare e sedurre proprio come la danza e i luoghi che fanno da co-protagonisti alle scenografie grazie a specifici accordi siglati con i vari musei