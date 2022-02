Dalma Maradona è incinta: la bimba si chiamerà Azul

Dalma Maradona è incinta. La figlia dell'ex capitano del Napoli aspetta una bambina, che sarà la sua secondogenita.

Già scelto il nome della piccola, che si chiamerà "Azul", un colore che ha significato molto per la sua famiglia e per papà Diego. L'attrice argentina ha pubblicato alcune storie su Instagram per dare il lieto annuncio.

Nel dicembre scorso Dalma è stata alcuni giorni a Napoli per girare alcune scene di un documentario prodotta da Discovery + dal titolo "La hija de D10s".