D'Alessio e Clementino cantano l'inno, pioggia di critiche sui social: "Sembra un pezzo neomelodico" - VIDEO

"Sembra un pezzo neomelodico". Questo è solo uno dei commenti comparsi sui social dopo l'esibizione di Gigi D'Alessio e Clementino ieri sera allo stadio Maradona. I due cantanti sono stati scelti per eseguire l'inno nazionale in occasione della gara, valida per le qualificazioni all'Europea, tra l'Italia e l'Inghilterra.

Gli oltre 40mila spettatori presenti sugli spalti hanno accolto con entusiasmo l'esibizione, ma non è stato lo stesso per le persone a casa. Dopo l'inno, infatti, su tutti i social network sono comparse critiche di ogni genere. "Ma è l'inno o una tarantella", si legge in un post. O, ancora, c'è chi ha scritto: "L'inno è sacro. Questo è uno scempio".

Ovviamente non sono mancati i complimenti a due dei personaggi più rappresentativi della scena musicale partenopea attuale. In tanti, infatti, hanno rilanciato le immagini sui social parlando di "orgoglio partenopeo".