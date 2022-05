La Napoli di Raffaele Cutolo e l'esempio di Giuseppe Salvia: incontro al Mav di Ercolano

Antonio Mattone, giornalista, responsabile della comunicazione per la Comunità di Sant'Egidio, sarà questo venerdì, 20 maggio, alle 18.00, al MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano per parlare del suo libro-inchiesta "La vendetta del boss. L'omicidio di Giuseppe Salvia" (Guida Editori). All'incontro, moderato dal giornalista Aldo Balestra, interverrà il sindaco di Ercolano Ciro Bonajuto, il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia Raffaele Piccirillo, il provveditore reggente dell’Amministrazione penitenziaria della Campania Lucia Castellano ed Emilio Parrella, cardiologo già medico del carcere di Poggioreale.

Napoli e la Nco

Il libro di Mattone ripercorre la storia di Giuseppe Salvia, il vicedirettore del carcere di Poggioreale ucciso nel 1981 dalla Nuova Camorra Organizzata di Raffaele Cutolo perché cercava di contrastarne il potere all'interno del penitenziario.

Il volume costituisce un imprescindibile documento per conoscere ciò che era davvero la vita di Napoli all'indomani del terremoto, mentre si dipanavano le vicende del terrorismo ed eventi come il rapimento di Ciro Cirillo, oltre ad essere un resoconto preciso e impietoso di ciò che costituiva la camorra e più in particolare la Nco di Cutolo. Soprattutto, a distanza ormai di 40 anni, Mattone fa venire alla luce omissioni, connivenze e retroscena, restituendo a tutti noi il ricordo e l'esempio di un valoroso e fedele servitore dello Stato che non si piego? davanti all'arroganza del boss di Ottaviano. Tra le testimonianze inedite raccolte da Mattone, quelle di Raffaele Cutolo stesso e di Mario Incarnato, autore materiale dell'omicidio di Giuseppe Salvia.