Adriana e Sviatoslav: "Il treno dell'amore passa una volta sola e noi lo abbiamo preso al volo"

Adriana ha due occhi stellanti ed un sorriso contagioso. Sviatoslav la guarda come solo un innamorato può fare, stringendola a sé con premura. Il presidente EAV Umberto De Gregorio, cui i due innamorati hanno raccontato la loro storia via social, per renderlo partecipe della loro gioia, iniziata per caso in un treno della Cumana che entrambi avevano preso proprio a Montesanto, li aspetta con una pianta con fiori bianchi e alcuni gadget commemorativi. Ma sono loro a sorprenderlo, fino a farlo commuovere, invitandolo al loro matrimonio, organizzato per il prossimo 16 ottobre. Sono felici, e la loro felicità si vede tutta. In arrivo c'è anche un bebè che nascerà a febbraio. Quando qualcuno tra gli addetti suggerisce, se sarà una bambina, di chiamarla "Flegrea", Adriana non si scompone. Di sicuro, in ogni caso, viaggerà in Cumana dicono all'unisono lei e Sviatoslav.

Si guardano negli occhi, si baciano e poi Adriana dice "Ci sono treni che passano una volta sola, noi lo abbiamo preso al volo".

"Il treno - ci dice sinceramente commosso il presidente EAV - è un luogo di aggregazione e socialità, a volte di sofferenza ma come dimostrano questi ragazzi anche di amore". E proprio a proposito dell'amore accenna ad una coppia di suoi anziani parenti, entrambi novantenni, che proprio in treno, sulla Vesuviana, riuscivano a scambiarsi i bigliettini con cui esprimevano i reciproci sentimenti d'amore: una storia molto romantica, che promette di raccontare presto con tutti i particolari a NapoliToday.

Dopo i saluti, ci fermiamo a chiacchierare un po' con Adriana e Sviatoslav. Scopriamo così che lei è estetista e massaggiatrice, e prima di restare incinta lavorava stagionalmente in alberghi del Nord Italia, mai nella nostra città o nelle sue vicinanze. Per la gravidanza - è al sesto mese - ha dovuto fermarsi e con la nascita del piccolo, prevista per febbraio prossimo, le cose non saranno certamente più semplici. "In qualche modo faremo" dice lei sorridendo mentre Sviatoslav le cinge la vita con il braccio. Lui lavora da tempo come cameriere "a chiamata", in un noto ristorante della zona flegrea. Non è un lavoro stabile e non è a tempo indeterminato, ma Sviatoslav non sembra farci troppo caso mentre guarda negli occhi Adriana e le accarezza il pancione.

Questi due ragazzi, con la loro gioia e la loro storia, sembrano dire che anche a Napoli si può ancora sognare e guardare al futuro, nonostante le difficoltà, nonostante tutto. E chissà che Napoli non li sorprenda con il regalo di un lavoro stabile, che consenta loro di crescere serenamente il bimbo che presto nascerà.