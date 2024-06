La cucina italiana senza Napoli non sarebbe quello che è: la ricerca di un pool di esperti

La cucina italiana senza Napoli non sarebbe esistita come oggi la conosciamo: una ricerca, rigorosa, accurata e scientifica, ha individuato il momento e il perché tutto ebbe inizio.

Il Liber de coquina

Il "Liber de coquina" è uno dei più importanti trattati di gastronomia giunti fino a noi attraverso i secoli. Compilato in epoca medievale, oltre a contenere circa 170 ricette, costituisce una delle più importanti testimonianze sulle abitudini alimentari presso le corti italiane ed europee.

Ebbene, letto con gli occhi dello storico, dell'antropologo e anche del moderno esperto di food & wine assieme, quel libro attesta che la Corte di Federico II ha avuto un ruolo fondamentale e di primo piano per la nascita della cucina italiana e della dieta mediterranea come oggi le conosciamo.

La candidatura Unesco

La rigorosa analisi storica, antropologica e gastronomica condotta da un pool di esperti è stata raccolta nel volume 'Le origini della cucina italiana, da Federico II a oggi' che sarà posto a sostegno della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco.

La presentazione ufficiale del volume avverrà questo lunedì, 10 giugno, alle 11, nell'Aula del Senato Accademico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. A moderare i lavori la giornalista Chiara del Gaudio.

Gli autori

Il volume, a cura di Paola Adamo, Valentina Della Corte, Francesca Marino ed Elisabetta Moro, focalizza in particolare il contributo che la Corte di Federico II - e la stagione politica del brillante, poliedrico e illuminato sovrano - hanno avuto per lo sviluppo della cucina italiana e della dieta mediterranea offrendo nuove interessanti chiavi di lettura per uno dei patrimoni della nostra civiltà.

Il viaggio attraverso regole e gusti dall'epoca medievale ad oggi, si arricchisce di interventi di Fulvio Delle Donne, Gianni Cicia, Massimo Ricciardi, Marino Niola, Luciano Pignataro, Raffaele Sacchi, Francesca Marino ed Elisabetta Moro e le ricette degli chef Corrado Assenza, Domenico Candela, Moreno Cedroni, Caterina Ceraudo, Enzo Coccia, Vitantonio Lombardo, Angelo Sabatelli, Mauro Uliassi assieme ad una selezione di ricette del Liber de coquina.