Cruciani in diretta con la maglia del Napoli: "Spero vinca lo scudetto"

Giuseppe Cruciani torna a far parlar di sè per una scelta molto singolare: andare in diretta indossando la maglia del Napoli. Il noto conduttore radiofonico e opinionista - spesso critico contro Napoli e i napoletani - è un tifoso laziale, ma ha rivelato di voler vedere il Napoli con il Tricolore cucito sul petto.

La maglia, invece, gli è stata regalata da Aurelio De Laurentiis. Il conduttore de "La Zanzara" ha spiegato: "Me l'ha regalata De Laurentiis, spero che il Napoli vinca lo scudetto. Ho sempre considerato Aurelio De Laurentiis un grande Presidente". Le immagini sono diventate subito virali e sono stati tanti i commenti di apprezzamento per questa scelta.