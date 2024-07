Storia di Roberto, morto a 28 anni nella Vela Celeste, aspettando una "casa vera" che non è mai arrivata

"Conoscevo benissimo Roberto Abbruzzese, lavorava nella macelleria vicino casa mia, a via Marianella a Piscinola": a raccontarne la storia fatta di duro lavoro e tanti sogni è Salvatore Spavone, vigile del fuoco e sindacalista.

Il sogno di una casa vera

"Quando l'ho conosciuto aveva avuto da poco una bimba - prosegue Spavone - Mi raccontò che abitava nella Vela Celeste, a Scampia, aggiungendo 'Per adesso': un adesso che è arrivato a durare quasi 15 anni.

Nella Vela Celeste Roberto ci era arrivato ragazzino, sperando con sua madre e i suoi fratelli di poter avere 'presto', come diceva, una casa, vera e decente. Quel giorno non è mai arrivato. Roberto nella Vela Celeste ci è cresciuto, è diventato uomo, ha costruito una famiglia. E ci è morto, a soli 28 anni.

La casa - sottolinea amaro Spavone - è un bisogno a soddisfazione obbligata. Soprattutto dovrebbe essere un luogo sicuro, in cui poter vivere, Roberto invece ci ha trovato la morte con la sua giovane parente, sperando che la triste conta delle vittime non aumenti. Una morte che, assieme alle conseguenze fisiche e psicologiche per i tanti che sono rimasti feriti nel crollo, in termini di responsabilità ricade su chi non è stato in grado di tutelare l'incolumità di questa povera gente, abbandonata al proprio destino. R.I.P. caro Roberto".