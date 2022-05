"I napoletani sono la feccia dell'umanità": la risposta di Paolantoni è da applausi - VIDEO

Attacca Napoli e i napoletani sotto i post di Francesco Paolantoni e lui risponde per le rime. Anche il comico napoletano, purtroppo, sta entrando in "contatto" con alcuni haters che, sistematicamente, pubblicano commenti contro Napoli e cercano di segnalarlo. Paolantoni, però, non si fa intimorire e in un nuovo video - postato ovviamente sui social - lancia un chiaro messaggio, in questo caso, ad una ragazza.

"Continua allegramente ad infamare Napoli e i napoletani. Descrivendoli come 'la feccia dell'umanità', ricorrendo ai più beceri luoghi comuni. Ha cercato di bloccarmi, anche ora". Poi il messaggio: "Bambina mia, noi siamo napoletani. Conosciamo i problemi di Napoli e cerchiamo di combatterli, di migliorare. Non è che condanniamo Napoli e i napoletani. Poi dici che io sono bullo e molesto? Jà...", conclude Paolantoni.