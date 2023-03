Duro attacco all'attore di "Mare Fuori": "Parli più sui social che nella serie" - VIDEO

Critiche sui social per Antonio D'Aquino, l'attore di Mare Fuori che interpreta Milos. Un utente su TikTok ha scritto: "Ho notato che hai parlato più in questo video che in tre stagioni". La replica di D'Aquino è subito arrivata.

L'attore in un video ha detto: "Sono tre anni che sento questa frase. Milos nelle prime due stagioni è più piccolo. Non è difficile da capire. Nella terza stagione cresce, ha più spazio. Non so cosa hai visto, ma ti toccariguardare la serie".

Intanto Mare Fuori sta andando in onda anche su Rai 2 dove sta facendo registrare ascolti record. Tanti sono gli appassionati che, proprio sotto il video di D'Aquino, hanno risposto in difesa dell'attore.