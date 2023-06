Astro-Samantha torna a Napoli per incontrare i ragazzi di "Operazione Cielo"

L’astronauta Samantha Cristoforetti è tornata nella nostra città. In mattinata è stata al Teatro Trianon Viviani, per incontrare oltre 200 ragazzini provenienti dai quartieri a più alto rischio di disagio sociale e povertà educativa. L’incontro nell’ambito delle iniziative legate ai summer camp di "Operazione Cielo", organizzati da Il Cielo Itinerante, l’associazione italiana non-profit fondata nel 2021 da Ersilia Vaudo, Alessia Mosca, Giovanna Dell’Erba e Giulia Morando con l’obiettivo di avvicinare allo studio delle materie STEM i giovani dei quartieri dove più diffusa è la povertà educativa e il disagio sociale, in collaborazione con Fondazione CDP, main partner del progetto, e con il supporto di Fondazione Bracco, Fondazione Paolo Bulgari e iliad. L’Associazione considera, infatti, la cultura scientifica, tra gli elementi essenziali per una società inclusiva.

Samantha ha raccontato com’è vivere sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e non si è sottratta alle tante domande sullo spazio e le stelle.

I ragazzi presenti, coinvolti nell’iniziativa Operazione cielo, partecipano a sei diversi summer camp nei quartieri di Forcella, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio e San Carlo all'Arena a Napoli, Giambellino a Milano e Tor Bella Monaca a Roma, dove avranno l’opportunità di sperimentare metodi innovativi per l’apprendimento delle materie STEM, grazie anche alla collaborazione con la Standford University.

L'iniziativa è inoltre patrocinata dal Comune di Napoli, con il riconoscimento di ESA - Agenzia Spaziale Europea e ASI - Agenzia Spaziale Italiana, INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica e il Centro OAE Italia dell'Unione Astronomica Internazionale. I campi di "Operazione Cielo" vedono anche la collaborazione di associazioni locali impegnate attivamente nel sociale come, nella nostra città, Altra Napoli EF, Asso.Gio.Ca - Associazione Gioventù Cattolica, Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi ONLUS, Fondazione Famiglia di Maria e Fondazione L'Albero della Vita ONLUS.