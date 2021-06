Lo scatto in pizzeria

"Anche Cristina D'Avena ama la pizza napoletana. E noi tutti da sempre amiamo lei", scrive su Facebook Gino Sorbillo.

La cantante, idolo di grandi e piccini, per le sue interpretazioni delle colonne sonore dei cartoni animati, è a Napoli. Non poteva mancare un salto nella pizzeria di via Tribunali dell'artista della pizza napoletana Gino Sorbillo che ha da poco aperto una nuova sede a Ibiza.