Cristina D'Avena in concerto nel napoletano: ingresso gratuito

Cristina D'Avena sarà in concerto nel napoletano. La nota cantautrice si esibirà la sera del 1 gennaio 2024 a Bacoli. Ad annunciarlo, con un post social, è il sindaco Josi Della Ragione. "Cristina D’Avena! Portiamo a Bacoli la cantante che ha fatto innamorare i bambini di ogni età. Sarà un concerto bellissimo, sul lago Miseno. La sera del 1 Gennaio. Immersi tra le Luci d’Artista. Vivremo la prima serata del 2024, cantando le sigle dei cartoni animati che hanno segnato l’infanzia di milioni di italiani. E di tante generazioni.

Uno spettacolo gratuito, aperto a tutti. Così uniremo in piazza piccoli, adulti, anziani. Figli, genitori, nonni. Perché le sorprese di Natale, nella nostra città, non sono finite. Ci prepariamo a presentare una rassegnare di eventi di fine d’anno davvero straordinaria. Bacoli avrà tre spettacoli di fine anno. La sera del 30. La notte del 31. Attendendo il nuovo anno, insieme. La sera del 1 Gennaio. Tre serate magiche. Sveliamo l’ultima. Quella dopo Capodanno. La sera del 1, con Cristina D’Avena. Perché vogliamo che, chiunque lo voglia, possa decidere di trascorre non solo la notte di Capodanno nella nostra città. Ma tutto fine settimana festivo. Sabato, domenica e lunedì.

Non solo show in piazza. Ma anche luci di artista, concerti ovunque, aperitivi in luoghi mozzafiato. Tenetevi pronti. Nei prossimi giorni sveleremo tutto il programma. Intanto, iniziamo da questo appuntamento di piazza. Una sorpresa. Cristina D’Avena a Bacoli. Tra i pochi concerti che la cantante quest’anno ha tenuto al Sud. Trasformeremo la Villa Comunale in un parco per bambini di ogni età. La sera del 1 gennaio. Il giorno dopo la notte di Capodanno. Tre notti incantate. Insieme, è più bello. Un passo alla volta".