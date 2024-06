Calciatore della Sampdoria aggredito in vacanza: "Sono sicuro fossero napoletani"

Il calciatore Cristiano Piccini sarebbe stato aggredito da un gruppo di napoletani mentre si trovava in vacanza ad Ibiza. Il 31enne toscano nel primo pomeriggio di sabato scorso, come racconta lui stesso in una stories Instagram, sarebbe stato vittima di una rapina mentre passeggiava vicino ad uno dei porti turistici dell'isola baleare.

"Ciao a tutti, vi scrivo per prevenire e affinché non accada a voi quello che mi è successo... Stavo passeggiando per Marina di Botafoch e, davanti all'Ibiza Gran Hotel, sono stato assaltato da due persone alle 15.15 del pomeriggio. Erano italiani, per l’accento sono sicuro che fossero napoletani", ha spiegato Piccini. Il calciatore ha poi spiegato la dinamica degli eventi, parlando di come i due malviventi avessero puntato il suo orologio di valore e cercato di investire lui e la moglie dopo aver reagito.

"Chiedo scusa ai napoletani"

Nonostante i tanti messaggi di solidarietà, però, il calciatore è stato "accusato" per aver puntato il dito contro i napoletani. Poche ore dopo il racconto, infatti, Piccini ha pubblicato una nuova storia nella quale ha scritto: "Chiedo scusa al popolo napoletano per aver tirato in ballo la questione, non era mia intenzione fare di tutta l'erba un fascio. Ho tantissimi amici napoletani ed è un popolo che amo, pieno di gente perbene e di gran cuore. La mia intenzione con le storie precedenti è solo quella di prevenire episodi del genere".