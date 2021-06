Chi è Angela Nasprato e perché ha fatto "impazzire" Cristian Faro

Cristian Faro, noto al grande pubblico per le sue ospitate nei principali talk show televisivi, presentatore, cantautore, talent scout e docente di canto non fa nulla per nascondere l'entusiasmo quando parla di Angela Nasprato: 17 anni, lunghi capelli corvini e sguardo penetrante, Angela studia presso il Centro studi musicali Mozart di Angela Liccardo, dove lui insegna canto. "Quando l'ho ascoltata ho capito subito di essere davanti ad uno straordinario talento naturale, un vero diamante grezzo - spiega Faro - Angela ha infatti una voce molto particolare: dolce e melodica, con venature romantiche e profonde. E ho capito anche che dietro la sua bella timbrica c'è un vissuto, una storia, la necessità di raccontare e comunicare con il prossimo, con l'anima. Perché il vero successo nella musica lo da un profondo lavoro su se stessi che consenta di portare fuori le emozioni".

Attacchi di panico per Angela

Per Angela Faro ha scritto e musicato una canzone: Attacchi di Panico, arrangiata da Antonio Balzano e curata nel mixing e mastering dal giovane e talentuoso producer Tetramarch.

Il debutto ufficiale della giovanissima cantante avverrà a fine giugno, a Napoli, durante la Fahion Week.

"Mi sembra tutto un sogno - dice Angela che è al quarto anno del liceo scientifico - il canto per me è sempre stato una parte fondamentale della mia vita. Cantando riesco ad essere me stessa e sono felice. Grazie a Faro ho imparato che non basta la passione ma ci vuole anche impegno, costanza, dedizione, amore. E il mio maestro mi ha anche fatto capire che la musica è un vero e proprio '' miracolo'', capace di aprire orizzonti sempre nuovi e costruire positività, luminosità, gioia e speranza".