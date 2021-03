Anticorpi monoclonali: somministrati per la prima volta in Campania ad un paziente-Covid

Per la prima volta in Campania, all’Ospedale del Mare di Ponticelli, sono stati somministrati gli anticorpi monoclonali come terapia per la cura del Covid-19. Individuato dall’Assistenza Domiciliare Covid dell’ASL Napoli 1 Centro, il paziente è un uomo di 57 anni che presenta un quadro clinico estremamente complesso: dializzato, diabetico e iperteso. Nonostante le comorbidità, a distanza di circa 24h l'uomo - come informano fonti sanitarie - appare in netto miglioramento.

Anticorpi monoclonali: terapia ufficiale anti-Covid

Anche in Italia, gli anticorpi monoclonali sono entrati ufficialmente a far parte delle terapie per il trattamento del Covid-19. Con la determina, che porta la firma dell’Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 9 marzo scorso, sono infatti state definite le modalità e le condizioni di impiego del "Bamlanivimab". In particolare, si inseriscono nell’ambito di una terapia “ambulatoriale” realizzata grazie alla collaborazione tra ospedali, servizi di assistenza domiciliare attivati dalle ASL e collaborazione dei medici di medicina generale, che punta ad impedire che si sviluppino le forme più gravi della malattia, ma anche ad alleggerire il carico degli ospedali, soprattutto per quel che riguarda l’occupazione delle terapie intensive.