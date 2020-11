Sono positiva, giovane napoletana spiega come combattere il Covid, da casa, tra sofferenza, paura e solitudine

M.T. è una giovane donna. Napoletana doc, insegnante, due figlie adolescenti, che nella vita ha sempre lottato con il sorriso e tanta determinazione. Positiva al Covid come il marito e la più grande delle figlie, in un post su Fb ha raccontato la sua esperienza con il Covid tra dolore, paura, solitudine da un lato e dall'altro l'onda lunga delle polemiche tra negazionisti e pettegolezzi. Ecco cosa scrive:

"Sì, sono un malato covid!"

È arrivato il momento! Sì, sono un malato covid e, se permettete, lo voglio condividere io! Posso? In risposta a tutti coloro che a mo' di gossip passavano la notizia: "lo sai...?"

Risposta: fatti i fatti tuoi! E vergognati perché non sai quanta sofferenza c'è dietro a tutto questo. Partiamo dall'assunto dei negazionisti: 'è una semplice influenza'! È vero: I sintomi iniziali sono quelli e poi.....

Partiamo dalla mia analisi empirica:

prima e seconda settimana

Mal di gola, febbre, mal di testa, spossatezza, dolori diffusi, perdita dell'appetito (che culo! Potrò dimagrire!)

Perdita dell'olfatto, perdita del gusto: avresti davanti merda e non te ne accorgeresti. Entusiasmante vero?

Intanto la febbre sale: avverti che il tuo corpo ti protegge in un caldo anomalo ma accogliente.

La febbre deve calare! Medicinali a go go!

Tampone positivo: è lui! Cominciamo a conoscerci: è maleducato! se ne fotte chi sei: mi ricorda il senso del "La livella" del principe de Curtis.

Lo vedo: siamo insieme sul ring (è questa l'immagine simbolica del mio incontro con il covid 19).

Lo sento indagare il mio corpo dalla punta del mio capello alla punta estrema dei miei piedi: cerca, scruta, indaga! Mi sembra stia facendo un checkup: dovrei ringraziarlo? No!

Ha indossato I guanti di cuoio e comincia a colpire!

Mi difendo con il sostegno di quei farmaci che io aborro ma che, adesso, ahimè, sono indispensabili.

È necessario rispettare il protocollo: antibiotici, cortisone, tachipirina, utilizzo del saturimetro.

'Sto stronzo è un virus che predilige le vie respiratorie.

Non molto lontano scorgo il mio fegato: non lo vedo bene, mi appare sofferente, fa fatica!

Coraggio! Non mollare!

E ... intanto la bocca... è amara!

La temperatura sale, poi scende, devi cambiarti, sei madida di sudore...

terza settimana

È passata un'altra settimana, il gusto sta ritornando, la fame no. L' olfatto si è acuito: "stu cafe' è 'na sciofeca... Che puzza".

E... . lui dov' è? È sul ring, con i suoi guantoni!!! Nel suo checkup ha scoperto la mia debolezza e comincia a colpire: fianchi, bronchi, polmoni!

I miei guanti da protocollo non servono più, è necessario sostituirli!

Nuovo protocollo: ospedalizzazione? Attenzione sono rimasti pochi posti disponibili!

Si prova con un'altra terapia: eparina, cortisone, antibiotici, inalatori, tachipirina.

Il respiro è affannoso, a stento mi alzo, il dolore al petto e alle spalle mi indicano che sono alle corde di quel maledetto ring.

Lui colpisce imperterrito, vorrà mettermi al tappeto!

La sua specialità è metterti al tappeto e sferrare un ultimo colpo

Con un calcio alla Bruce Lee ti getta in una bara. Il violento colpo sferrato chiude anche l'oculo a mo' di ' game over'. Ma questo non è un gioco alla Playstation! È un gioco duro a forze impari che combatti tu, la tua famiglia che, positiva come te al covid 19, elemosina l'acquisto di beni primari, ma soprattutto il cibo delle case farmaceutiche. Santa, e dico santa, quell'anima pia che si è resa disponibile.

Dal secondo novecento ad oggi viviamo la relatività: la verità è relativa!!!! Ma io la mia verità l'ho vissuta, subita, sofferta! Ho visto il baratro, ho camminato lungo il limen! Adesso va molto meglio! Buona vita a tutti.