Covid, Luca Sepe lascia l'ospedale: "Siete stati la mia compagnia e la mia forza""

Buone notizie per Luca Sepe che, dopo essere stato colpito dal Covid, lascia l'ospedale Cotugno. Le dimissioni sono arrivate poche ore fa e il cantante e comico partenopeo ha pubblicato un post dedicato a quanti - in questi giorni di degenza - hanno fatto sentire la propria vicinanza.

"Siete stati la mia compagnia e la mia forza, non è facile per una persona che conduce una vita altamente frenetica come la mia essere limitato a quattro mura… All’ossigeno… Ad un letto…al silenzio. Per adesso mi limito a dirvi soltanto GRAZIE GRAZIE GRAZIE, ma appena potrò farò un video eloquente di ringraziamento per voi tutti, anche per il personale dell’ospedale Cotugno Che impeccabilmente ha svolto il suo lavoro permettendomi di tornare ad una sperata normalità.. scusate ancora se non riuscirò a rispondervi… Devo preparare le valigie".