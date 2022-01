Covid, Luca Sepe risponde alle critiche: "Siete povera gente" - VIDEO

Luca Sepe è ancora positivo al Covid e resta ricoverato all'ospedale Cotugno di Napoli. Ad annunciarlo, via social, è lo stesso cantante e comico napoletano “Sono ancora positivo, ma detto tra di noi mi sento un leone", dice Sepe in una storia Instagram.

Poi un messaggio agli haters, a chi in questi giorni lo ha duramente criticato per aver documentato la sua degenza. "A proposito di scemare, mi domando perché gli scemi sono ancora così tanti. Tanti di voi che non hanno mai tenuto parola e ancora non la hanno devono ringraziare i social, perché se si trovano faccia a faccia con qualcuno non sanno proprio parlare. A voi vi amo ancora di più. Oovera gente che non ha proprio nulla perché si vede da cosa scrivete e come vi esprimete. Il padre eterno vi deve tenere cari cari”.