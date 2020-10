Positiva al Covid, Alessandra Barone del Tg3 torna a sorridere: "15 giorni terribili"

"Torno a sorridere al sole dopo due settimane di buio": così la giornalista del Tg3 Campania Alessandra Barone ha annunciato stasera agli amici di Facebook di essere riuscita a sconfiggere il covid.

"Quindici giorni fa sono risultata positiva al covid-19 - racconta Alessandra Barone - Sono state giornate terribili. Febbre, dolori fisici, affanno, debolezza. Impossibile restare in piedi. L'isolamento in una stanza, la sofferenza di non poter incontrare e abbracciare la mia famiglia, in particolare mia figlia".

Ma il Covid, come racconta Alessandra non è solo dolore e malessere è anche paura, per sé e per le persone incontrate e, quindi, potenzialmente esposte al rischio contagio: "E' paura di peggiorare, di aver bisogno di ossigeno e quindi del ricovero. L'attesa e l'angoscia per i tamponi dei colleghi e amici che avevo incontrato, per fortuna tutti negativi. Sono stata fortunata, la terapia a casa ha funzionato e ora sto bene" , dice Alessandra: Tampone negativo. Pronta a tornare al lavoro.