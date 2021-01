Covid: le condizioni del Cardinale Crescenzio Sepe

In isolamento, come da prassi, il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, trovato positivo al Covid dopo un tampone effettuato il 13 gennaio ma, fortunatamente, asintomatico.

Nella impossibilità di farlo personalmente, Sepe ringrazia i tanti sacerdoti, religiosi, cittadini, fedeli e esponenti delle Istituzioni che gli stanno testimoniando il proprio affetto.

Fin dall'inizio l’arcivescovo non ha avvertito i sintomi acuti caratteristici dell'infezione da Covid e questo lascia sperare in un decorso ottimale della malattia, oltre a consentirgli di pregare nella cappellina privata e di lavorare in vista delle celebrazioni in programma il 24 gennaio eil 2 febbraio, quando farà il suo ingresso in Diocesi il nuovo Arcivescovo di Napoli monsignor Domenico Battaglia.