Costumi e corpricostumi: i 7 trend più cool dell’estate 2021

L’estate è ormai alle porte, le temperature si stanno scaldando, c’è gran voglia di abbronzarsi e farsi baciare dal sole. Dopo un lungo anno pandemico, la voglia di mare e di vacanze è ancora più forte, e la scelta del costume da bagno ha un enorme valore, come un ritorno alla libertà. Un vero e proprio simbolo dell’estate, delle vacanze e dei momenti più allegri e spensierati passati in riva al mare, in pratica tutto ciò che desideriamo in questo momento. Se allora state già programmando i vostri weekend al mare o le vostre vacanze, il pensiero del costume perfetto da sfoggiare è sicuramente quello principale. Stampati o a tinta unita, dai colori vivaci o con tinte più classiche. Essenziali o con particolari che li impreziosiscono, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Ecco le principali tendenze per i costumi e copricostumi per l’estate 2021 svelati dalla giornalista ed esperta di moda Mariagrazia Ceraso, autrice e fondatrice del blog di moda e viaggi “Venus at Her mirror”.

Tinte vivaci

Nuance energiche e vivaci, colori forti ed esotici, i costumi per questa estate sono allegri e fantasiosi.

Tinta unita

Sono i costumi da bagno passpartout, quelli in stile basic e minimal. Il costume in tinta unita non può mancare nella valigia delle vacanze. Che sia nero minimal con laccetti o bianco intero chic e luminoso, è il costume da avere assolutamente.

Colori pastello

Se preferite le tinte più delicate e dolci, rispetto a quelle più intense, i colori pastello sono perfetti. Quest’estate spopolano le nuance del lilla, del rosa e del celeste per un mood leggero e fresco.

Marrone

Incredibile ma vero: il marrone, in tutte le sue tonalità è il colore di tendenza dei costumi per l’estate 2021. Lo troverete in svariati tessuti, da texture più lucide a ad altre più matte. Il colore perfetto per dare risalto all’abbronzatura.

Floreale

Un pizzico di romanticismo non guasta mai e con un costume in stampa floreale, magari intero sarete perfette per essere glamour e chic.

Stampa vichy

I costumi da bagno a quadri Vichy sono un’altra gettonatissima tendenza dell’estate. Con la loro stampa a quadretti riescono a conferire al look da spiaggia un’allure glamour e un po’ retró, che fa molto anni '50.

Copricostumi

E dopo aver scoperto quelle che sono le tendenze costumi per l’estate 2021, non possono mancare i copricostumi per completare i look da spiaggia. Leggeri, comodi e super pratici sono adatte un po’ a tutte. Non parliamo certo del classico caftano, ma di veri e propri abiti, perfetti anche fuori dalla spiaggia. Troviamo quindi vestiti lunghi con bretelle annodate, camicie over, abiti crochet e il classico pizzo sangallo, stupendo anche su completi crop top e shorts.