"La parola d'ordine è sempre leggerezza ma senza perdere l'occasione per riflettere su questi anni di pandemia e di sofferenza, che tanto ci hanno insegnato e che repentinamente hanno rivoluzionato tutte le nostre abitudini, i rapporti di coppia e quelli nella società. Insomma, l'approccio alla vita. Perché come diceva il grande e compianto maestro Gigi Proietti: Benvenuti a teatro, dove tutto è finto ma niente è falso. E noi questo lo sappiamo e lo ricordiamo sempre prima di andare in scena": così la direttrice artistica Caterina De Santis presenta la nuova stagione dello storico Teatro Bracco. In estrema sintesi, una dichiarazione di speranza e una ripartenza all'insegna della consapevolezza.

Da ottobre torniamo a ridere insieme

Da ottobre torniamo a ridere insieme è il claim della 24ma stagione del Bracco.

Dodici gli spettacoli in abbonamento, tre le produzioni firmate Ar.Te.Te.Ca.-Teatro Bracco ("E che Dio ci Aiuti", "Oggi sposi... Sentite condoglianze" e "La Febbre del deserto") e una grande novità: chi si abbona al turno del giovedì avrà un ulteriore abbonamento, in omaggio, per tutto l'anno. Gli spettacoli infatti si terranno anche il giovedì sera alle ore 21, oltre che il venerdì (alla stessa ora), il sabato alle 19,30 e la domenica alle 18,30.

Il 18 e il 19 marzo 2023, poi, un ulteriore omaggio agli abbonati con "Filumena Marturaro" della 'A Cumpagnia 'e Zazzà.

La stagione 2022-2023

Grande attesa per i protagonisti che saliranno sul palcoscenico, da Sandra Milo a Gianluca Guidi, I Ditelo Voi, Paolo Caiazzo, Simone Schettino...

Lo storico teatro della Pignasecca anticiperà l'apertura dei battenti il 13 ottobre con un evento che celebra il "ritorno alla normalità" della sala di via Tarsia: "Bentornati al Teatro", testo scritto ed interpretato da Caterina De Santis insieme con Corrado Taranto e Fabio Brescia: uno spettacolo nato per rinsaldare il legame tra il Bracco e il suo pubblico, con monologhi, dialoghi e buona musica.

La stagione inizia ufficialmente il 3 novembre con I Ditelo Voi, in scena con "L'Occasione fa l'uomo morto"

Il 17 novembre il cartellone propone invece una serata dedicata al repertorio della canzone classica napoletana, con "Quando Spunta la luna a Marechiaro...", che vedrà protagonista dello show, ideato da Leonardo Ippolito, Luciano Salvetti insieme a Francesco Viglietti e Salvatore Meola.

Dal 24 novembre l'icona della tv e del cinema italiano, Sandra Milo, sarà al Bracco con "Essere Sandra Milo", un testo di e per la regia di Claudio Insegno, che sarà anche in scena. Si tratta di un appuntamento esclusivo, per omaggiare un'autentica signora dello spettacolo, reduce dal successo del programma televisivo "Quelle brave ragazze".

Il 3 dicembre sarà la volta di Gianluca Guidi in "That's life", un omaggio a Frank Sinatra da parte del cantante, attore e regista teatrale, figlio di Lauretta Masiero e di Johnny Dorelli, tra più gettonati della scena italiana.

Dal 15 dicembre la commedia di Natale: "E che Dio ci aiuti". "Che in napoletano sarebbe cu ’a mano ’e Dio - spiega la De Santis, in scena con Corrado Taranto e Fabio Brescia - uno spettacolo che si svolge tutto in un convento, con la straordinaria partecipazione di Salvatore Misticone e la Compagnia del Teatro Bracco". La commedia musicale, inedita, vedrà sul palco tra attori e ballerini più di venti persone, con le coreografie di Ettore Squillace. La regia è di Claudio Insegno, le musiche sono state scritte da Francesco Boccia (autore della canzone "Grande Amore", con cui il trio Il Volo ha vinto Sanremo) e saranno arrangiate da Enzo Campagnoli, direttore d'orchestra famosissimo, anch'egli reduce dai successi sul palco dell'Ariston.

Il 26 gennaio toccherà a Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti calcare le tavole della Pignasecca con "Sunshine".

Il 2 febbraio torna invece a grande richiesta, dopo il successo dello scorso anno, "Oggi sposi... sentite condoglianze!" con Caterina De Santis e Corrado Taranto.

Il 23 febbraio sarà la volta di Lino D'Angiò in "Già l'ho visto!", l'ultima perla del conduttore, che è una commedia, un “giallo rosa”, in cui per la prima volta è nelle vesti di attore.

Dal 9 marzo Simone Schettino e Lucio Pierri faranno sorridere gli spettatori del Bracco con "Nella Vecchia Pandemia".

Dal 23 marzo ancora cabaret con Paolo Caiazzo, reduce dal successo in tv con Made in Sud sulla Rai e in scena con "Terroni si nasce - Ed io lo nacqui...Modestamente".

Il 30 marzo sarà la volta di Francesco Procopio ed Enzo Casertano in "Una Canonica per due".

Il 13 aprile una nuova produzione di Ar.Te.Te.Ca.-Teatro Bracco con Marco Critelli, Massimo Esposito e Rosario Barra in "La Febbre del deserto".