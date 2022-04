Al Pio Monte della Misericordia il fotografo che eleva la realtà a sogno

Ex Novo è il titolo della mostra curata da Marina Guida che inaugura questo mercoledì, 13 aprile, alle ore 18.00, nella Chiesa del Pio Monte della Misericordia, a via dei Tribunali, che si trasforma così in palcoscenico d’eccezione per la messa in scena di una speciale esposizione e sperimentazione artistica, tra arte del presente e arte del passato, dell'artista Luciano Romano.

Luciano Romano

Tra i vincitori del premio Atlante Italiano 003, conferito dal Ministero dei Beni Culturali e la Triennale di Milano, nomination al Prix BMW-Paris Photo (2007) e finalista per quattro edizioni consecutive agli Hasselblad Masters, Luciano Romano è stato definito il fotografo evocatore di sogni, che mette in scena la realtà. Ha esposto alla X Biennale Architettura di Venezia, al Museo MADRE di Napoli, al Museo MAXXI di Roma, al Museo MAMM di Mosca, a Fotografia Europea di Reggio Emilia, al Palazzo Ducale di Genova, alla Reggia di Caserta e in occasione del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

Nel 2010 è autore delle immagini su cui si fonda Italy of the Cities, una visione di Peter Greenaway per il padiglione italiano all'Expo Universale di Shanghai, rappresentata nello stesso anno all'Armory di New York.

Del 2013 l'installazione permanente Don’t ask where the love is gone di Shirin Neshat nella stazione Toledo Montecalvario della Metropolitana di Napoli, che si avvale di nove grandi ritratti, poi esposta alla Photobiennale di Mosca del 2014, a cura di Olga Sviblova.

A dicembre 2019, nella stazione della metropolitana di Scampia, Napoli, è stata presentata Song ’e mare, la sua ultima installazione permanente di arte pubblica: “Quattordici fotografie di musicisti e cantanti napoletani a figura intera, posti lungo la stessa linea d’orizzonte, quella fra mare e cielo, mentre fanno un passo avanti in una costante dinamica fra scena e retroscena, luce e ombra, colto e popolare, ricordo e intuizione” come spiega Andrea Viliani. I suoi lavori sono in numerose raccolte pubbliche e private, tra cui la collezione del MAXXI di Roma, IICD a Roma, il Museo MADRE di Napoli, La Fondazione

Edoardo Garrone di Genova, La Fondazione Banco di Napoli, la Robert Rauschenberg Foundation e il Watermill Center di New York.

Ad aprile 2022 quindi il suo ultimo progetto Ex Novo, appunto.

Ex Novo

Il progetto consta in un corpus di sei immagini contemporanee, fotografie, che dialogano con le Sette Opere di Misericordia di Caravaggio, custodito al Pio Monte, e con altre opere iconiche del Seicento napoletano presenti in altri musei italiani: dipinti di Luca Giordano, Francesco Guarino, Jusepe de Ribera e Guido Reni. E' dunque una ricerca degli indizi visivi che si trasmettono attraverso l’esposizione alla produzione artistica del passato e che riemergono nel processo della creazione contemporanea.

Ha ricevuto il Matronato della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, è stato fortemente voluto da Alessandro Pasca di Magliano, già xoprintendente del Pio Monte della Misericordia, ed è realizzato con l’organizzazione di Gianpaolo Brun.

Il ritorno del Secolo di furore

Il corpus di sei fotografie che dialogano con il capolavoro del Caravaggio Le Sette Opere di Misericordia, vede il tema della misericordia declinato da Luciano Romano ex novo, appunto, secondo le logiche e le urgenze del nostro tempo, con lo scopo di rappresentare quel sentimento di empatia e compassione per i deboli e per gli ultimi, che spinge ad agire per condannare la violenza, anche quella invisibile, il sopruso, l’indifferenza, la discriminazione e il rifiuto per la diversità.

“Il mio lavoro, attraverso una forma di meta-rappresentazione teatrale, interpreta i sentimenti di solidarietà ed empatia dei quali tutti dovremmo farci carico, in un momento storico tumultuoso che, per ricorsi storici, esodi, epidemie, conflitti, sembra richiamare il Secolo di Furore che vide nascere le creazioni del Pio Monte – spiega Luciano Romano – Il titolo della mostra Ex Novo richiama l’assonanza con il termine ex-voto. L’idea è stata quella di progettare un lavoro che solleciti a percepire in maniera nuova un sentire antico, un sentimento etico nei confronti degli altri, affiancando la missione del Pio Monte portata avanti anche attraverso l’azione dell’arte”.

“Siamo felici di ospitare qui al Pio Monte il bellissimo lavoro di Luciano Romano che

rispecchia perfettamente l’obiettivo che da sempre porta avanti la nostra Istituzione

benefica. Quello di avere al centro delle nostre opere e azioni gli individui e la comunità", dice Fabrizia Paternò di San Nicola, Soprintendente del Pio Monte della Misericordia - L’arte diventa mezzo, strumento al servizio degli altri, e l’intero patrimonio artistico, immobiliare e archivistico che abbiamo l’onore e l’onere di custodire, assume un valore sociale, divenendo lo strumento per poter operare a favore di chi ne ha più bisogno”.

La mostra

La mostra sraà visitabile fino al 10 luglio 2022. La messa in scena è di Giovanni Francesco Frascino, e prevede la collocazione delle sei opere fotografiche in disposizione radiale in corrispondenza delle paraste della cappella del Pio Monte.

Protagonisti nelle immagini in mostra sono giovani attrici e attori, danzatori e figuranti che hanno interpretato liberamente le opere a cui Luciano Romano si è ispirato per i suoi scatti. Dipinti che gli attori incarnano in maniera evidente, in una straordinaria interpretazione, tra gesti, mimica ed espressioni. Un linguaggio dichiaratamente teatrale che mette in luce i dettagli compositivi della pittura barocca:

nella fotografia che evoca il quadro di Jusepe de Ribera San Gennaro che esce illeso dalla fornace, conservato nella Reale Cappella del Tesoro di San Gennaro nel Duomo di Napoli, si vede una giovane donna nuda e indifesa che sembra voler parare con le mani un senso di incombente

minaccia;

nello scatto dedicato alla tela di Luca Giordano Perseo e la Medusa, custodito al Museo di Capodimonte a Napoli, il protagonista è pervaso da un senso di smarrimento infinito;

il quadro del 1665 La Deposizione di Cristo dalla Croce di Luca Giordano, che si trova nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia, diventa ispirazione per l’immagine di una figura femminile misericordiosa tra sacro e sensuale;

e ancora, il dolore non urlato, soffocato, silenzioso, è protagonista nella fotografia dedicata al dipinto del 1611 la Strage degli innocenti di Guido Reni, conservato nella Pinacoteca Nazionale di Bologna, dove una donna trattenuta per i capelli diventa manifesto della violenza sulle donne;

un’eroina contemporanea appare nell’immagine che ricorda la tela di Sant’Agata di Francesco Guarino del 1640, esposta nel Museo di Capodimonte, che viene raffigurata come un’icona religiosa che si trasforma in icona laica, simbolo di una donna che lotta per sopravvivere ad una pratica tanto arcaica quanto drammaticamente attuale, quella del femminicidio;

all’esodo dei popoli che attraversano il Mediterraneo è dedicata la fotografia che si ispira al quadro del Caravaggio Le Sette Opere di Misericordia, nella Cappella del Pio Monte della Misericordia, dove è protagonista l’uomo bianco che viene tratto in salvo dal mare.



La mostra Ex Novo è realizzata in collaborazione con Studio Trisorio e Paola Sosio Contemporary. Il progetto di Illuminazione è curato da Linea Light Group, e la consulenza illuminotecnica da Studio Light.

Il catalogo comprende i testi critici di Giuliana Bruno, Giovanni Francesco Frascino, Marina Guida e Sebastian Schütze, includendo anche le vedute

installative della mostra.