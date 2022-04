Un polo del bello a Napoli: ecco il Gold Tower Lifestyle Hotel

Il taglio del nastro avverrà ufficialmente domani, ma un ristretto gruppo di giornalisti e influencer ha avuto la possibilità di visitare in anteprima quello che si presenta come il più interessante ed elegante polo del bello mai aperto in città. Niente a che vedere con il lusso sfacciatamente esibito che fin troppo spesso scade nel kitch o finisce per mettere a disagio: al Gold Tower Lifestyle Hotel tutto è elegantemente accogliente e, senza alcun dubbio, bellissimo. Ad iniziare dalla struttura: un vecchio opificio che la lungimiranza della famiglia Pugliese, imprenditori edili molto noti in città per essere, tra l'altro, proprietari della struttura che ospita il primo e più grande centro ingrosso italo-cinese del sud Italia, ha voluto trasformare in hotel dalle linee leggere, scandite da grandi vetrate a specchio che catturano e restituiscono il cielo e i suoi colori. Ma questo hotel è molto di più di una bella struttura e un costoso investimento: "siamo convinti delle possibilità di sviluppo di Gianturco e di Napoli Est" spiega infatti Carlo Pugliese, giovane ma con alle spalle una solida esperienza manageriale, tra gli attivisti della rete antiracket fatta di commercianti e imprenditori che Napoli se la guadagnano pezzo a pezzo, giorno per giorno.

Il concept dell'albergo è come illustra il direttore Marco Iazzetta, quello di "albergo - non albergo", nel senso che i servizi - come il ristorante gourmet, il bar ultra panoramico o la spa, con i suoi 1000 mq la più grande di Napoli e tra le più grandi d'Italia, con percorsi e attrezzature all'avanguardia - sono pensati per essere offerti anche ai cosiddetti "turisti di prossimità", ovvero anche a chi non dorme in hotel. Il Gold Tower si propone dunque di essere una sorta di ponte tra il centro città e una zona dalle infinite possibilità, sia in termini di spazio che di collegamenti, vicinissima a stazione, aeroporto, autostrada, tangenziale, Centro Direzionale, offrendo qualcosa di ineguagliabile: la bellezza, fatta innanzitutto di accoglienza, attenzione e cura di ogni particolare, dell'elevata professionalità dello staff e poi di una struttura unica nel suo genere per eleganza e glamour.

I numeri del Gold Tower Lifestyle Hotel

41 le camere di cui una Executive Wellness Suite (quasi 100mq, con sauna e vasca emozionale personali, zona fitness, cabina armadio, megaschermo Tv e panorama sul giardino); 12 Deluxe (con jacuzzi accanto al letto); 10 Executive e 18 Superior, tutte accoglienti e invitanti.

2 i ristoranti: Lapillo dedicato a colazione e pranzo, la sera ha menù alla carta. Il gourmet Ramè, ultrapanoramico, è aperto solo la sera, con la possibilità di scegliere alla carta oppure di provare i 2 menù messi a punto dal resident chef Giancarlo Lo Giudice. Siciliano di nascita, ischitano di adozione, esperienza in ristoranti di livello tra cui la stella Michelin Il cappero di Crescenzo Scotti a Vulcano, Lo Giudice offre una cucina che conquista assieme occhi e palato.

2 anche i bar, quello tradizionale, accanto alla hall, e quello superpanoramico che il pomeriggio propone i cocktail creati dalla passione e dall'esperienza del bar manager Stefano De Fazio, capace di conquistare sia con i mix alcolici che con gli analcolici.

1000mq la spa, affidata alla manager Mirella Persico: è studiata in ogni dettaglio (come le docce ad uso personale, complete di guardaroba e spogliatoio), per coccolare gli ospiti, con possibilità di prenotazione. Tra le varie offerte, un fantascientifico letto Aemotio dell'azienda Lemi, con cromoterapia.

50 complessivamente i dipendenti che lavorano per il Gold Tower

Il taglio domani, con una serata per circa 200 selezionatissimi ospiti, ma nel frattempo ha già avuto un ospite d'eccezione: Bob Sinclair, che ha lasciato tanto di dedica