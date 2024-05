70 attori e 14 siti monumentali per l'edizione 2024 del green festival diffuso

La scena è quella più magica che si possa immaginare: 14 tra i più suggestivi siti monumentali della Campania per i “Racconti per ricominciare”, il “green festival diffuso” che è alla sua quinta edizione.

In scena circa 70 attori per i percorsi teatrali che continuano fino al prossimo 2 giugno, ideati da Vesuvioteatro con la direzione artistica di Claudio Di Palma e la consulenza di Giulio Baffi: la luce è esclusivamente quella naturale del tramonto e le scenografie sono quelle originali delle varie location. E quest'anno c'è stato ampio spazio anche per le novità, dando voce ad esempio a tanti scrittori under 24, con un’apposita sezione realizzata in collaborazione con la rivista Hystrio.

I luoghi

Tra i luoghi sede del Festival - sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Campania e da numerosi Enti pubblici - ci sono le Ville Vesuviane - Campolieto ed il Parco della Favorita a Ercolano, la Villa delle Ginestre a Torre del Greco, Villa Bruno a San Giorgio a Cremano - la Reggia di Portici, il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa, Villa Fernandes a Portici, Villa Fiorentino a Sorrento, il Mulino Pacifico a Benevento, Palazzo Vespoli a Massa Lubrense, il Chiostro della SS. Trinità di Vico Equense, il Belvedere Reale di San Leucio a Caserta e, per la prima volta, la Casina Vanvitelliana a Bacoli.

I testi

Oltre 40 gli allestimenti tratti da testi classici - con opere di Italo Calvino, Alberto Moravia, Luigi Pirandello, Giambattista Basile - da drammaturgie originali straniere, come quelle dell’austriaco Christoph Ransmayr e dei chebecchesi Véronique Côté e Steve Gagnon (e questo grazie alla collaborazione con le sedi di Roma del Forum Austriaco di Cultura e della Delegazione del Québec). Particolarmente apprezzate le scritture originali di Fortunato Calvino, Ruggero Cappuccio, Claudio Di Palma, Pako Ìoffredo, Peppe Miale, Valeria Parrella, Fabio Pisano, Stefano Valanzuolo.

“Racconti per ricominciare”, nato cinque anni fa in piena crisi pandemica, come esorcismo alla solitaria tristezza di quei giorni claustrofobici, è adesso, cifre alla mano, tra gli eventi nazionali più attesi dal pubblico e dagli artisti.