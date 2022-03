La Biblioteca storica di Castel Capuano apre alla Wunderkammer: spettacolo unico e gratuito

Wunderkammer è una rassegna culturale a 360° portata in luoghi di eccellenza e in spazi non convenzionali: antichi appartamenti nobiliari, case di design, chiese, siti archeologici, gallerie e atelier d’artista, ibridando la passione per la scena con quella per l’arte. Il termine tedesco che dà nome al circuito significa “stanza delle meraviglie, delle curiosità” e un tempo definiva la camera che, a partire dal Rinascimento, i nobili sceglievano di dedicare alla raccolta del “bello” e del “sublime” al solo scopo di regalare un momento di bellezza stupefacente agli ospiti.

Il progetto, promosso dall’omonima associazione, napoletana doc, fino ad oggi ha allestito oltre 175 spettacoli, coinvolgendo 34 registi, oltre cento attori, 90 musicisti e 30 drammaturghi e arriva adesso in uno dei luoghi più affascinanti e segreti della nostra città: la Biblioteca Alfredo de Marsico di Castel Capuano

La Biblioteca di Castel Capuano

La Biblioteca di Castel Capuano, intitolata ad uno degli ultimi, immensi principi napoletani del foro, ha una storia ultrasecolare che risale al 1540, anno in cui il Sacro Regio Consiglio si trasferì a Castel Capuano per volere del viceré spagnolo Pedro de Toledo e fu disposto che fossero a disposizione i testi su cui studiare le cause e deliberare le sentenze.

Volto e voce della Biblioteca, ancora oggi luogo d'accoglienza di importanti eventi, è il Salone delle conferenze articolato su tre livelli di scaffalature.

"Il trasferimento della sede del Palazzo di Giustizia da Castel Capuano al Centro Direzionale e soprattutto la digitalizzazione rischiavano di far dimenticare alla città questo luogo straordinario e il suo patrimonio immenso, con circa 90mila volumi, il cui nucleo originario è costituito dalle donazioni fatte dai grandi avvocati di Napoli, come Nicola Amore e Celestino Summonte che affidarono alla biblioteca i loro "compagni" di lavoro e vita - spiega a NapoliToday Patrizia Intonti, consigliere dell'ordine degli avvocati di Napoli e presidente del CdA della Biblioteca di Castel Capuano - da qui la decisione di aprirla quanto più possibile a tutti, non solo magistrati ed avvocati, con eventi di carattere culturale in grado di farne apprezzare la bellezza suggestiva e farlo conoscere, in particolare ai più giovani".

Lo spettacolo

L'appuntamento è per questo venerdì, 18 marzo, con "Nerone. Processo ad una madre", di Vincenzo Sparno che ne è anche protagonista assieme ad Antonella Romano. Lo spettacolo promette emozioni e sorprese, anche perché non si svolgerà su una scena fissa, ma attraverso gli spazi della Biblioteca.

Realizzato con il contributo della Biblioteca, in collaborazione con l'Ordine degli avvocati, allo spettacolo si potrà assistere gratuitamente. Solo 160 i posti disponibili, per i quali è annunciato il sold out.