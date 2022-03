Nuove attrazioni multimediali all'Archivio storico del Banco di Napoli

Riapre da questo fine settimana il Cartastorie della Fondazione del Banco di Napoli in via dei Tribunali 214, luogo profondamente magico e suggestivo, con le sue gallerie di enormi volumi (se si mettessero in fila, in modo linerare, raggiungerebbero i 100 chilometri !!!) in cui sono custoditi gli antichi pagamenti dei banchi pubblici.

Il museo, che racconta ben 5 secoli di storia della nostra città e della sua gente ed è candidato a diventare "patrimonio dell'umanità" come bene Unesco, si presenta profondamente rinnovato: sono infatti state inaugurate nuove installazioni multimediali, realizzate dalla Kaleidos di Stefano Gargiulo - Kaos Produzioni. Si tratta di vere e proprie "magie" che animano le gallerie e gli scaffali dell'Archivio storico, catapultando il visitatore in un emozionante viaggio nella Napoli che fu, tra vicoli pieni di gente, dimore aristocratiche e, ovviamente, il Golfo con i suoi gabbiani e tanto, tanto altro.

In linea con la vocazione filantropica e culturale della Fondazione Banco di Napoli, tra le novità della riapertura, assieme alla possibilità di divertirsi conoscendo, c'è anche quella di "fare bene": si può infatti acquistare uno speciale biglietto "charity" al costo di 15 euro che, oltre allingresso al museo, consente di partecipare - a scelta - a uno spettacolo musicale o teatrale o ad un concerto a lume di candela nella sede della Fondazione, ottenendo una "fede di credito" per il supporto di un progetto di beneficenza, cui sarà destinata una quota di 5 euro tra trust cover, rete per il «dopo di noi» delle persone diversamente abili; Avep Onlus - Assistenza domiciliare ai pazienti con specifiche patologie ematologiche in cura presso il Reparto di Ematologia della Fondazione Pascale di Napoli; colonia estiva per i bambini di Forcella.

Alla presentazione Orazio Abbamonte responsabile attività culturali Fondazione Banco di Napoli; Stefano Gargiulo - Kaos Produzioni; Sergio Riolo responsabile de il Cartastorie Museo Archivio Storico Banco di Napoli e Gabriele Capone sovrintendente archivistico e bibliografico della Campania